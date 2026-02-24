Șoferii care nu achită amenda rămân fără permis. De când se aplică măsura

Șoferii care nu își plătesc amenzile rutiere în termen de 90 de zile de la emiterea amenzii vor rămâne fără permis de conducere. Măsura a fost aprobată, marți, odată cu pachetul de reformă în administrație și ar urma să intre în vigoare la 1 septembrie.

- Publicitate -

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat, marți, că suspendarea permisului în cazul neachitării amenzilor „este un mecanism foarte clar stabilit”.

Dacă un conducător auto nu achită amenzile contravenționale în termen de 90 zile de la comunicarea sancțiunilor, autoritățile vor declanșa procedura de suspendare a dreptului de a conduce.

- Publicitate -

„În cazul în care nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile de la comunicarea/înmânarea procesului-verbal, se suspendă dreptul de a conduce. (1 zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei datorați).

Procedura efectivă de aplicare se stabilește de Guvern, la propunerea MAI, MF și MDLPA, în termen de 60 de zile, prin hotărâre de Guvern. Prin îndeplinirea perioadei de suspendare nu se stinge obligația de plată. (1 pct. Amendă 202,5 lei)”, se precizează în comunicatul Guvernului.

Cum se va aplica suspendarea permisului

După expirarea perioadei de plată, cetățeanul va fi somat de către autoritatea locală. În cazul în care nu-și va achita amenda, conform datelor transmise de autoritatea locală, în evidența poliției rutiere va apărea că s-a retras dreptul de a conduce.

- Publicitate -

În momentul în care s-a efectuat plata, autoritatea locală are obligația de a introduce în platforma MAI, în termen de două zile, că a fost efectuată plata.

Schimbările vor intra în vigoare în termen de șase luni. Ministrul Dezvoltării a estimat că termenul de implementare va fi 1 septembrie 2026.