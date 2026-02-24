Azi e Dragobetele, „Valentine’s Day” românesc

Pe 24 februarie, în fiecare an, se sărbătorește Dragobetele, care este Sărbătoarea iubirii în tradiția românească. Aceasta este considerată echivalentul local al Zilei Îndrăgostiților. Asociată simbolic cu sosirea primăverii, această zi marchează reînnoirea naturii și a sentimentelor.

- Publicitate -

De-a lungul timpului, ziua de 24 februarie fost însoțită de numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții, menite să aducă noroc în iubire, să protejeze relațiile și să asigure armonia în viața tinerilor pe întreaga durată a anului.

Dragobete, zeul iubirii în mitologia românească

Dragobete este una dintre cele mai cunoscute figuri ale mitologiei românești, fiind considerat protectorul iubirii și al îndrăgostiților. Conform legendelor populare, acesta este fiul Babei Dochia. În tradiția populară, Dragobete este descris ca un tânăr frumos, plin de viață și bunătate, care aduce bucurie și apropie oamenii prin puterea sentimentelor.

- Publicitate -

Se credea că Dragobete veghea asupra iubirii și a formării cuplurilor, fiind adesea asemănat cu un mesager al primăverii.

Tradiții și obiceiuri de Dragobete 2026

De Dragobete, tinerii satului se adunau în grupuri pentru a participa la jocuri, cântece și hore tradiționale, într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Acestea reprezentau adevărate ritualuri sociale menite să consolideze relațiile și să marcheze simbolic începutul primăverii.

În acest cadru, sărutul dintre fete și băieți căpăta o semnificație specială, fiind considerat un semn al iubirii autentice.

- Publicitate -

În spiritul reînnoirii, tinerele porneau să culeagă primele flori ale primăverii, precum ghioceii sau viorelele, considerate simboluri ale purității și iubirii autentice.

Pe lângă oferirea florilor, Dragobetele reprezenta și un prilej pentru schimbul de cadouri simbolice. Tinerii dăruiau mici suveniruri, panglici colorate sau bijuterii simple, fiecare obiect având rolul de a transmite grijă, devotament și afecțiune.

Data de 24 februarie nu era sărbătorită doar la nivel individual, ci implica întreaga comunitate. Tinerii obișnuiau să viziteze gospodăriile satului, aducând urări de dragoste, sănătate și bunăstare, contribuind astfel la consolidarea legăturilor sociale.

- Publicitate -

Superstiții și credințe populare de Dragobete

Conform credinței populare, cuplurile care se sărută în această zi vor rămâne împreună pe tot parcursul anului, gest considerat un semn al iubirii sincere și al stabilității în relație.

Dacă ploua de Dragobete, se considera că primăvara va fi bogată și roditoare, iar auzul glasului pupezei era interpretat drept simbol al hărniciei și vitalității pentru întregul an.

În anumite regiuni, fetele obișnuiau să pună busuioc sub pernă, sperând să își viseze ursitul, într-un gest încărcat de speranță și emoție. Comportamentul păsărilor era, de asemenea, atent observat: împerecherea acestora simboliza fidelitatea și echilibrul, fiind interpretată ca un semn că relațiile vor fi durabile și fericite.

- Publicitate -

Sărbătoarea de Dragobete este una cu profunde semnificații în mitologia românească, fiind una care, an de an, reprezintă un prilej pentru îndrăgostiți să-și manifeste afecțiunea.

Sursa: Digi24