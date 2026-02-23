Mercenarului Horațiu Potra i s-a făcut rău, în timpul procesului, la Curtea de Apel București

Horațiu Potra a avut, luni, un nou termen la Curtea de Apel București, în dosarul în care este inculpat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Acestuia i s-a făcut rău în sala de judecată.

Horațiu Potra le-a spus judecătorilor că se simte rău, în timpul desfășurării ședinței. Instanța a dispus imediat întreruperea procesului și chemarea unui echipaj medical la sediul instanței, potrivit digi24.ro.

Ajunși la fața locului, paramedicii i-au acordat primul ajutor, au discutat cu acesta despre simptomele resimțite și au efectuat evaluarea medicală. Ambulanța a părăsit ulterior sediul instanței, urmând ca termenul de judecată să fie reluat.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, precum și alți inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale și de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Aceștia sunt așteptați la Curtea de Apel București, unde instanța urmează să decidă dacă procesul poate începe pe fond, după analizarea probelor și înscrisurilor depuse la dosar.

La ultimul termen, din 11 februarie, Curtea de Apel București a amânat cauza pentru luni, 23 februarie.