Doliu în lumea teatrului. A murit regizorul Cristian Pepino

Regizorul, scriitorul, scenaristul, scenograful și graficianul Cristian Pepino a murit. În decursul carierei sale, a regizat peste 120 de spectacole de teatru de animație și a obținut numeroase premii și distincții.

În vârstă de 75 de ani, Cristian Pepino este creatorul a numeroase spectacole, atât la Teatrul „Țăndărică”, cât și în alte teatre din țară. Senatul UNATC i-a decernat, pe 21 octombrie, titlul de Profesor Emerit.

„Colectivul Teatrului de Animație «Țăndărică» își exprimă profunda durere la trecerea în neființă a regizorului Cristian Pepino, personalitate marcantă și reper esențial al teatrului de animație din România.

Pentru «Țăndărică» și pentru întregul domeniu al teatrului de animație, Cristian Pepino a fost un reper artistic, un spirit viu, atent la detaliu, exigent și pasionat, care a știut să ducă teatrul de animație dincolo de convenție și să îi dea consistență, forță și demnitate. A crezut în această artă fără rezerve și a apărat-o cu fermitate.

A construit spectacole care au rămas în memoria publicului, a modelat generații de artiști și a contribuit decisiv la consolidarea unui limbaj scenic matur și profund”, este mesajul transmis de Colectivul Teatrului de Animație „Țăndărică”.