- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Doliu în lumea teatrului. A murit regizorul Cristian Pepino

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
Cristian Pepino
Foto sursă: Facebook: Teatrului de Animație „Țăndărică”

Regizorul, scriitorul, scenaristul, scenograful și graficianul Cristian Pepino a murit. În decursul carierei sale, a regizat peste 120 de spectacole de teatru de animație și a obținut numeroase premii și distincții.

- Publicitate -

În vârstă de 75 de ani, Cristian Pepino este creatorul a numeroase spectacole, atât la Teatrul „Țăndărică”, cât și în alte teatre din țară. Senatul UNATC i-a decernat, pe 21 octombrie, titlul de Profesor Emerit.

„Colectivul Teatrului de Animație «Țăndărică» își exprimă profunda durere la trecerea în neființă a regizorului Cristian Pepino, personalitate marcantă și reper esențial al teatrului de animație din România.

- Publicitate -

Pentru «Țăndărică» și pentru întregul domeniu al teatrului de animație, Cristian Pepino a fost un reper artistic, un spirit viu, atent la detaliu, exigent și pasionat, care a știut să ducă teatrul de animație dincolo de convenție și să îi dea consistență, forță și demnitate. A crezut în această artă fără rezerve și a apărat-o cu fermitate.

A construit spectacole care au rămas în memoria publicului, a modelat generații de artiști și a contribuit decisiv la consolidarea unui limbaj scenic matur și profund”, este mesajul transmis de Colectivul Teatrului de Animație „Țăndărică”.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cazuri șocante la Pediatrie Ploiești: cine intervine când minorii sunt victime ale abuzului fizic sau consumului de alcool și droguri

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Sute de copii ajung anual la Spitalul de Pediatrie...

Povestea Teodorei Mosor, care creează mărțișoare cu suflet în Atelierul Zânelor din Ploiești

Corina Matei Corina Matei -
Artizanii adevărați sunt din ce în ce mai greu...

Control de adăpostul pentru câini din Boldești-Scăeni VIDEO

Marius Nica Marius Nica -
Vineri dimineață, 20 februarie 2026, mai multe echipe de...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -