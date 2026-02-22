- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

„Dreptate pentru Heidi”, protest în București împotriva eutanasierii animalelor

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
protest

Iubitorii de animale protestează, duminică, în fața Palatului Parlamentului din București, pentru a susține inițiativele care interzic eutanasierea în masă a animalelor.

- Publicitate -

Duminică, 22 februarie, la intrarea dinspre Parcul Izvor are loc, până la ora 19:00, un protest al iubitorilor de animale. Participanții au venit cu pancarte prin care cer sancționarea abuzurilor din adăposturi și mai multă transparență.

Manifestația are loc în contextul scandalului izbucnit la adăpostul din Suraia, județul Vrancea, după ce în spațiul public au apărut imagini privind maltratarea animalelor.

- Publicitate -

Pe lista de revendicări figurează interzicerea eutanasierii în masă a animalelor și introducerea conceptului de „ființă sensibilă” în legislația referitoare la animale.

Protestul poartă numele simbolic „Dreptate pentru Heidi”, după povestea unei cățelușe care a devenit imaginea suferinței animalelor din sistem.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cazuri șocante la Pediatrie Ploiești: cine intervine când minorii sunt victime ale abuzului fizic sau consumului de alcool și droguri

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Sute de copii ajung anual la Spitalul de Pediatrie...

Povestea Teodorei Mosor, care creează mărțișoare cu suflet în Atelierul Zânelor din Ploiești

Corina Matei Corina Matei -
Artizanii adevărați sunt din ce în ce mai greu...

Control de adăpostul pentru câini din Boldești-Scăeni VIDEO

Marius Nica Marius Nica -
Vineri dimineață, 20 februarie 2026, mai multe echipe de...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -