„Dreptate pentru Heidi”, protest în București împotriva eutanasierii animalelor

Iubitorii de animale protestează, duminică, în fața Palatului Parlamentului din București, pentru a susține inițiativele care interzic eutanasierea în masă a animalelor.

- Publicitate -

Duminică, 22 februarie, la intrarea dinspre Parcul Izvor are loc, până la ora 19:00, un protest al iubitorilor de animale. Participanții au venit cu pancarte prin care cer sancționarea abuzurilor din adăposturi și mai multă transparență.

Manifestația are loc în contextul scandalului izbucnit la adăpostul din Suraia, județul Vrancea, după ce în spațiul public au apărut imagini privind maltratarea animalelor.

- Publicitate -

Pe lista de revendicări figurează interzicerea eutanasierii în masă a animalelor și introducerea conceptului de „ființă sensibilă” în legislația referitoare la animale.

Protestul poartă numele simbolic „Dreptate pentru Heidi”, după povestea unei cățelușe care a devenit imaginea suferinței animalelor din sistem.