Două persoane, găsite moarte într-o locuință din Făgăraș

Două persoane au fost găsite moarte într-o locuință din Făgăraș. Autoritățile au transmis că imobilul nu era racordat la energie și gaze. Este posibil ca cei doi să fi murit de frig.

Potrivit IPJ Brașov, echipa operativă a constatat că în interiorul imobilului, se aflau două persoane decedate, respectiv un bărbat de 60 de ani şi o femeie de 64 de ani.

Pe trupurile neînsuflețite nu au fost identificate urme de violență. Spațiul de locuit nu era racordat la rețeaua electrică și de gaze.

Poliţiştii continua cercetările în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş.