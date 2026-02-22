- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Două persoane, găsite moarte într-o locuință din Făgăraș

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
masina Politie
Foto cu caracter ilustrativ

Două persoane au fost găsite moarte într-o locuință din Făgăraș. Autoritățile au transmis că imobilul nu era racordat la energie și gaze. Este posibil ca cei doi să fi murit de frig.

- Publicitate -

Potrivit IPJ Brașov, echipa operativă a constatat că în interiorul imobilului, se aflau două persoane decedate, respectiv un bărbat de 60 de ani şi o femeie de 64 de ani.

Pe trupurile neînsuflețite nu au fost identificate urme de violență. Spațiul de locuit nu era racordat la rețeaua electrică și de gaze.

- Publicitate -

Poliţiştii continua cercetările în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cazuri șocante la Pediatrie Ploiești: cine intervine când minorii sunt victime ale abuzului fizic sau consumului de alcool și droguri

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Sute de copii ajung anual la Spitalul de Pediatrie...

Povestea Teodorei Mosor, care creează mărțișoare cu suflet în Atelierul Zânelor din Ploiești

Corina Matei Corina Matei -
Artizanii adevărați sunt din ce în ce mai greu...

Control de adăpostul pentru câini din Boldești-Scăeni VIDEO

Marius Nica Marius Nica -
Vineri dimineață, 20 februarie 2026, mai multe echipe de...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -