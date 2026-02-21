- Publicitate -
Microbuz cu 16 persoane răsturnat la Giurgiu. O femeie a ajuns la spital

Autor: Roxana Tănase
autospeciala isu
Foto cu caracter ilustrativ

Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie, după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat, sâmbătă, în afara părţii carosabile, pe DN 5, în zona localităţii Plopşoru. O femeie a fost transportată la spital.

La fața locului au fost alocate forțe din cadrul ISU Giurgiu și ISU București-Ilfov: o mașină de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, un punct medical avansat, o autospecială de stingere, precum și opt resurse medicale de la SMURD și Serviciul de Ambulanță Județean.

O femeie a fost rănită și transportată la spital, iar ceilalți pasageri au fost duși la autogară pentru a-și continua călătoria, potrivit șefului Departamentul pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, care a intervenit în direct la Digi 24.

Șoferul a fost testat pentru consumul de alcool, iar rezultatul a fost negativ. Cauzele accidentului sunt în curs de investigare. Șeful DSU a precizat că, între timp, planul roșu de intervenție a fost dezactivat.

