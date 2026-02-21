Incendiu la un generator electric în curtea Spitalului Fundeni

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la un generator electric de rezervă amplasat în exteriorul Spitalul Fundeni din București. Generatorul se afla la aproximativ 25 de metri de clădirea unității medicale. Potrivit autorităților, nu sunt pacienți afectați.
Pompierii intervin pentru localizarea și lichidarea incendiului. Alimentarea cu energie electrică a fost oprită preventiv, a transmis ISU București-Ilfov.
La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială cu azot, un echipaj SMURD și un container cu generator electric de rezervă.
Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile monitorizează situația pentru a preveni extinderea incendiului.