Tragedie în Timiș. O femeie de 79 de ani a murit după ce un zid s-a prăbușit peste ea

Foto cu caracter ilustrativ

O femeie în vârstă de 79 de ani a murit, vineri seară, după ce zidul unei anexe s-a prăbușit peste ea. Tragedia a avut loc în județul Timiș, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, zidul din cărămidă, aparținând unei anexe gospodărești, s-a prăbușit peste victimă.

Din păcate, în ciuda intervenției echipajelor de salvare, medicii au fost nevoiți să constate decesul femeii.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș în cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Cercetările sunt continuate „pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum şi pentru dispunerea măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanţii IPJ Timiş.

