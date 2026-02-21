O nouă taxă pentru românii care fac cumpărături pe Temu, Shein și AliExpress

Uniunea Europeană a adoptat o nouă regulă care va afecta modul în care românii cumpără online de pe platforme din afara blocului comunitar, precum Temu, Shein sau AliExpress.

Începând cu 1 iulie 2026, scutirea de taxe pentru coletele „de valoare mică” (sub 150 de euro) va fi eliminată, iar în locul ei va fi introdusă o „taxă vamală forfetară” 3 euro pentru fiecare produs din colet, dacă valoarea totală nu depășește pragul respectiv.

Măsura este prevăzută în Regulamentul (UE) 2026/382 și va fi aplicată direct în toate statele membre ale UE.

Practica actuală permitea până acum ca pachetele cu valoare redusă să intre în UE fără să plătească taxe vamale. Această scutire era concepută pentru a reduce birocrația, dar comportamentul comercianților, de exemplu, împărțirea comenzilor în mai multe colete pentru a evita taxele, a determinat Bruxelles-ul să renunțe la acest sistem.

Taxa de 3 euro se percepe pe produs, nu pe colectă, ceea ce poate duce la majorări semnificative pentru comenzile cu mai multe articole. De exemplu, un colet cu două articole diferite va genera 6 € taxă vamală.

Pe lângă această taxă europeană, consumatorii din România se confruntă deja cu o taxă suplimentară internă de 25 lei pentru fiecare colet extracomunitar cu valoare sub 150 €, aplicată din 1 ianuarie 2026 prin lege națională.

Autoritățile de la București au clarificat că această taxă nu este una vamală, ci o obligație fiscală internă menită să reglementeze comerțul electronic transfrontalier, într-un context în care importurile de bunuri de valoare mică au crescut semnificativ în ultimii ani.

Practic, românii care comandă produse ieftine din afara UE vor plăti mai mult nu doar TVA și eventuale taxe vamale standard, ci și 25 lei per colet + 3 euro per produs începând din vara anului viitor. Acest cumul de costuri ar putea descuraja comenzile mici din afara blocului comunitar și ar putea genera schimbări în comportamentul de cumpărare online