Ninsori pe Transalpina, la Rânca. Apel CNAIR pentru șoferi

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
transalpina
Foto sursă: CNAIR

Ninsorile abundente au determinat, duminică, intervenția drumarilor pe DN67C, în zona Rânca. CNAIR a transmis un apel către șoferi să nu parcheze pe carosabil, pentru a permite desfășurarea operațiunilor de deszăpezire.

Potrivit CNAIR, echipele SDN Târgu Jiu intervin în această perioadă pe DN 67C (Transalpina), în zona Rânca, cu utilaje dotate cu lamă și material antiderapant, pentru menținerea carosabilului în condiții de siguranță.

Recomandări pentru șoferi

CNAIR recomandă conducătorilor auto să evite parcarea autovehiculelor pe partea carosabilă, deoarece acestea îngreunează semnificativ desfășurarea operațiunilor de deszăpezire și pot bloca accesul utilajelor.

