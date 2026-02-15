Prețul gazelor după expirarea plafonării: Statul ar urma să acopere scumpirile de la 1 aprilie

Consumatorii casnici nu ar urma să plătească mai mult pentru gaze după expirarea plafonării actuale, susține ministrul Energiei, care anunță pregătirea unei formule prin care statul să acopere eventualele scumpiri.

Ministrul Bogdan Ivan a declarat la emisiunea „În fața ta” de de la Digi24 că autoritățile au identificat un mecanism „hibrid” menit să evite o explozie a prețurilor după 31 martie, în condițiile în care unele oferte apărute pe piață ar fi deja cu 18–20% mai mari decât cele din prezent.

Potrivit acestuia, soluția ar include plafonarea prețului la producător, reducerea unor taxe și stabilirea unui plafon maxim pentru tarifele reglementate practicate de transportatori, distribuitori și furnizori.

În aceste condiții, prețul final pentru populație nu ar trebui să depășească nivelul actual plafonat de stat, aproximativ 0,31 lei/kWh (310 lei/MWh). Dacă tarifele din piață vor trece peste acest prag, diferența ar urma să fie suportată din bugetul public.

Ministrul susține că măsura ar trebui să mențină facturile sub control și, în același timp, să pună presiune pe operatori să își optimizeze costurile pentru a rămâne în limitele stabilite.