Astăzi este Lăsatul Secului de carne. Când începe Postul Paștelui

Creștinii ortodocși marchează astăzi Lăsatul secului de carne, ziua care precede începutul perioadei de pregătire spirituală pentru Postul Paștelui. Momentul are loc cu o săptămână înainte de intrarea efectivă în post și marchează ultima zi în care se mai consumă carne.

Potrivit calendarului liturgic al Biserica Ortodoxă Română, după această dată urmează săptămâna cunoscută în tradiție drept „Săptămâna Albă”, în care credincioșii renunță la carne, dar pot consuma în continuare produse lactate, ouă și pește.

Postul Paștelui începe oficial în ziua de luni, 23 februarie, este considerat cel mai lung și mai aspru post din an, având o durată de aproximativ șapte săptămâni.

Tradițional, Lăsatul secului este asociat și cu mese în familie sau între apropiați, marcând simbolic trecerea de la perioada obișnuită la cea de post și pregătire spirituală înaintea sărbătorii Paștelui.