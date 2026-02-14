Fitch menţine ratingul României la BBB-, perspectivă negativă. Riscuri din cauza deficitului ridicat și a tensiunilor politice

Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut ratingul suveran al României pentru datoria pe termen lung în valută la nivelul „BBB-”, ultima treaptă recomandată investițiilor, însă perspectiva rămâne negativă, semnalând riscuri persistente pentru finanțele publice.

- Publicitate -

Ratingul este susținut de apartenența la Uniunea Europeană și de fluxurile de capital asociate, care au sprijinit convergența veniturilor și accesul la finanțare externă. Totuși, aceste avantaje sunt contrabalansate de deficitele bugetare și de cont curent ridicate, de creșterea datoriei publice și de polarizarea politică.

Potrivit agenției, perspectiva negativă reflectă deteriorarea finanțelor publice pe fondul deficitului bugetar mare și al creșterii rapide a datoriei raportate la PIB. Deși guvernul instalat în 2025 a început măsuri de consolidare fiscală, există riscuri semnificative privind implementarea acestora, inclusiv din cauza creșterii economice slabe și a tensiunilor din coaliția de guvernare.

- Publicitate -

Datele preliminare arată că deficitul bugetar ESA a fost aproape 8% din PIB anul trecut, iar autoritățile încearcă reducerea acestuia în 2026 prin înghețarea cheltuielilor și continuarea măsurilor fiscale. În același timp, datoria publică este estimată la circa 59% din PIB la finalul lui 2025 și ar putea urca la 63% până în 2027.

Creșterea economică a rămas sub 1% în 2025, iar Fitch anticipează o evoluție modestă și în anii următori, afectată de înăsprirea politicilor fiscale și de cererea externă slabă. Inflația ridicată rămâne un punct vulnerabil, fiind alimentată inclusiv de majorarea TVA și de schimbările din sectorul energetic.

Agenția notează că incertitudinea politică s-a redus după formarea guvernului pro-occidental în 2025, însă tensiunile din coaliție și negocierile privind bugetul pot complica adoptarea unor noi măsuri de reducere a deficitului.

- Publicitate -

Pe de altă parte, fondurile europene și granturile din Planul de redresare contribuie la susținerea investițiilor și la reducerea presiunilor asupra finanțării externe, iar necesarul de finanțare de pe piețele externe ar urma să scadă în 2026.