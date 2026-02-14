O primărie din Dâmbovița cheltuie 100.000 de lei pe ciocolată și mărțișoare de 1 martie

În timp ce multe administrații locale invocă lipsa banilor pentru investiții sau servicii publice, o primărie din județul Dâmbovița alocă aproximativ 100.000 de lei pentru cadouri simbolice de 1 Martie.

Banii publici merg pe mărțișoare, felicitări și ciocolată distribuite în comunitate, potrivit informațiilor publicate de Digi24.

Primăria comunei Dragomirești a alocat suma pentru achiziția de mărțișoare și felicitări în valoare de 54.900 de lei, la care se adaugă ciocolată de 45.494 de lei. În total, aproximativ 4.500 de pachete vor fi distribuite femeilor din localitate.

Localitatea are în jur de 8.800 de locuitori, iar astfel de cadouri sunt oferite anual, susține primarul, care afirmă că bugetul ar fi fost chiar redus față de alți ani, când erau oferite și flori sau organizate spectacole la căminele culturale.

Dragoș Vlădulescu, edilul comunei Dragomirești, a explicat că gestul este destinat tuturor femeilor din comună și că fondurile provin din bugetul local, precizând că distribuirea cadourilor se face direct în comunitate.

În ceea ce privește furnizorul, societatea care livrează mărțișoarele are ca obiect principal de activitate servicii IT și face parte dintr-o rețea de firme care au obținut contracte publice cu mai multe primării din județ.