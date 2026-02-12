- Publicitate -
Percheziții DNA în București la firme de ride-sharing

Roxana Tănase
Roxana Tănase
perchezitii
foto cu caracter ilustrativ

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anunțat că efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală. Perchezițiile au avut loc în patru locații situate pe raza municipiului București, la domiciliile unor persoane fizice. 

Potrivit DNA, cercetările vizează săvârșirea, în perioada august 2023 – octombrie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane.

Prejudiciul adus statului este estimat, la acest moment, la aproximativ 28 de milioane de lei.

În cursul zilei de 12 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, au fost efectuate percheziții domiciliare în patru locații situate pe raza municipiului București, la domiciliile unor persoane fizice.

