Fals avocat din Târgu Jiu, reținut după ce a luat bani de la șoferi. Cum îi păcălea pe „clienți”

Un bărbat în vârstă de 66 de ani, din Târgu Jiu, a fost reținut de polițiști după ce, timp de aproape trei ani, s-a dat drept avocat și a păcălit mai mulți șoferi.

- Publicitate -

Falsul avocat le promitea șoferilor că le va recupera permisele de conducere, deși nu avea dreptul legal de a exercita profesia de avocat.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2022–2025, bărbatul a indus în eroare mai multe persoane, garantând câștigarea proceselor în instanță. Pentru aceste „servicii”, falsul avocat percepea sume cuprinse între 300 de euro și 3.500 de lei.

- Publicitate -

La data de 5 februarie 2026, pe numele acestuia a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.