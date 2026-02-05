Bolojan despre pensiile magistraților: „Ideea că jalonul ar fi îndeplinit este falsă”

Premierul Ilie Bolojan va informa Curtea Constituțională a României asupra consecințelor amânării unor decizii privind pensiile magistraților, în raport cu finanțările pe PNRR. „În condițiile în care nu se va lua o decizie și se va merge din nou pe amânare, probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare”, a susținut premierul, miercuri, în cadrul unei conferințe care a avut loc la Palatul Victoria.

Cu referire directă la absorbția fondurilor europene, Bolojan a subliniat că „va fi un vârf anul acesta, dar pentru asta e nevoie, pe de o parte, să accesăm finanțările care vin prin PNRR, care sunt condiționate de respectarea jaloanelor pe care România s-a angajat să le îndeplinească”.

„Unul dintre aceste jaloane este cel legat de pensiile magistraților, jalonul 215, unde avem o reținere de peste 200 de milioane de euro, deci aproape 230 de milioane de euro.

Din discuțiile pe care echipele noastre le-au avut la Comisia Europeană săptămâna trecută, în momentul de față Comisia consideră că acest jalon nu este îndeplinit, deci ideea că jalonul ar fi îndeplinit este falsă”, a susținut Bolojan, care a anunțat că va „informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii”.

„Așa cum știți, s-a făcut o încercare pentru a rezolva această nedreptate anul trecut, s-a dat o amânare și apoi a doua încercare, au fost aceste amânări în cascadă.

În condițiile în care nu se va lua o decizie și se va merge din nou pe amânare, probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare”, a precizat Bolojan.

Premierul a amintit că „pentru noi este important să închidem toate aspectele care țin de aceste clarificări, pentru că avem de încasat 2,6 miliarde de euro”.

CCR a amânat pentru data de 11 februarie deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților.