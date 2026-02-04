- Publicitate -
Livrator nigerian, tâlhărit și atacat de trei tineri în București

masina politie
Foto cu caracter ilustrativ

Trei tineri, cu vârste de 16, 19 și 20 de ani, au fost reținuți de polițiști după ce au deposedat, prin amenințare cu cuțitul, un livrator de mâncare de origine nigeriană, care venise cu o comandă la adresa unuia dintre ei, potrivit digi24.ro.

Incidentul a avut loc marți noapte. Livratorul a solicitat sprijinul poliției la ora 02:45. Conform acestuia, în timp ce încerca să livreze o comandă, trei persoane cu fețele acoperite l-au amenințat cu cuțite și i-au luat mâncarea, la o adresă din Sectorul 6.

„La data de 3 februarie, polițiști din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Secția 21 Poliție au prins în flagrant delict și au reținut trei tineri, cu vârste de 16, 19, respectiv 20 de ani, cercetați într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată”, a transmis DGPM București.

Cei trei tineri petreceau într-un apartament din Sectorul 6, unde sărbătoreau ziua de naștere a tânărului de 20 de ani. Aceștia au comandat mâncare, iar în momentul sosirii livratorului l-au amenințat și i-au luat comanda.

Polițiștii au reușit să îi depisteze rapid. În apartamentul în care a avut loc „petrecerea” au fost găsite și obiectele folosite la amenințarea livratorului, acestea fiind ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Tinerii au fost conduși la audieri, fiind dispusă ulterior măsura reținerii pentru 24 de ore. Cei trei sunt acuzați de tâlhărie calificată.

