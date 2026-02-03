- Publicitate -
Crimă șocantă în București. Un bărbat și-a ucis tatăl cu 200 de lovituri de cuțit

Roxana Tănase
politia nu treceti

Un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost găsit fără viață în apartamentul său din București, după ce, potrivit anchetatorilor, fiul său l-ar fi înjunghiat de peste 200 de ori, potrivit digi24. Agresorul a fost arestat preventiv.

Fapta a avut loc, pe 28 ianuarie, într-un apartament din Sectorul 3 din București. Crima a ieșit la iveală după ce concubina bărbatului a sunat la poliție și a anunțat că nu reușește să ia legătura cu acesta.

Femeia a povestit că, deși din apartament se auzea telefonul bărbatului sunând, nimeni nu răspundea. Polițiștii s-au deplasat la adresă și au fost nevoiți să intre cu forța, deoarece ușa era încuiată.

Oamenii legii l-au găsit pe bărbat fără viață. Acesta prezenta peste 200 de plăgi înjunghiate pe corp. Principalul suspect este fiul victimei, un bărbat în vârstă de 38 de ani.

Judecătorii au decis arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, sub acuzația de omor calificat.

Judecătorii au decis arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, sub acuzația de omor calificat.

