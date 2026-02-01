Primarul unei comune fără apă potabilă și canalizare are elicopter personal

Gabriel Bordea, primarul comunei Brebu Nou din județul Caraș-Severin are în proprietate un elicopter în valoare de 800.000 de dolari. Comuna pe care o administrează are 166 de locuitori, nu are apă potabilă și nici canalizare.

- Publicitate -

Edilul folosește elicopterul în scop de serviciu. El a recunoscut că elicopterul este al lui, l-a cumpărat din Austria, împreună cu tatăl lui, pe numele firmei pe care aceștia o dețin.

Primarul a fost surprins de jurnaliștii de la Context.ro în timp ce făcea naveta cu elicopterul său. Edilul a explicat că e plăcerea lui să zboare și că faptul că utilizează elicopterul n-are „vreo legătură cu activitatea instituției”. Acesta deține, potrivit declarațiilor sale, licența de pilot.

- Publicitate -

Iosif Gabriel Bordea a fost ales la scrutinul local din iunie 2024. Este primar din partea PSD și se află la al doilea mandat. Acesta a mai condus primăria din 2012 până în 2016, iar ulterior a fost consilier local în comună timp de opt ani.