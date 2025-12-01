Incidente la Alba Iulia, de Ziua Națională

Numeroși lideri politici au fost prezenți, de 1 Decembrie, la Alba Iulia. De la evenimentele dedicate Zilei Naționale a României nu au lipsit incidentele.

De exemplu, un bărbat i-a strigat lui Călin Georgescu, prezent la Monumentul Unirii din Alba Iulia: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”.

Acesta susține că a fost agresat de susținătorii fostului candidat la prezidențiale, care a rostit un discurs despre Marea Unire, condiţia României şi responsabilitate, potrivit digi24.ro.

Apoi susținătorii lui Călin Georgescu s-au îmbrâncit cu jandarmii și au forțat intrarea în Catedrala Reîntregirii, la Alba Iulia, după li s-a blocat accesul pentru evitarea aglomerației.

Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan a fost huiduit în timpul intonării imnului național de susținătorii liderului AUR, George Simion, prezent și el la ceremonii.