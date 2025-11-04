- Publicitate -
Restricții de circulație pe autostrăzile A1 și A2

Centrul Infotrafic a anunțat, marți, noi restricții de circulație, pe autostrăzile A1 și A2. Măsurile au fost dispuse în vederea efectuării unor lucrări.

Astfel, potrivit Centrului Infotrafic, a anunțat căm marți, sunt restricții pe următoarele trnsoane ale autostrăzilor A1 și A2:

  • pe Autostrada A1, sensul București – Pitești, între kilometrii 73+500 metri – 74+700 metri, iar pe sensul opus între pentru kilometrii 76 – 74+800 metri, traficul este restricționat pe a doua bandă, până la ora 18.00, pentru aplicarea de marcaje rutiere;
  • pe Autostrada A2, pe sensul Constanța – București între kilometrii 68+800 metri – 67+500 metri, iar pe sensul opus între kilometrii 124 – 125, este restricționată circulația pe prima bandă, până la ora 17.00, pentru efectuarea de reparații la glisiera marginală.

„Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în aceste zone, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre”, recomandă Centrul Infotrafic.

