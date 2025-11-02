Bărbat reținut după ce a dat o spargere costumat în vrăjitoare

Un bărbat a profitat de faptul că a fost Halloween. Costumat în vrăjitoare acesta a sustras un laptop dintr-un magazin din Lugoj, județul Timiș. Polițiștii l-au identificat la volan, în trafic, deși individul avea permisul suspendat.

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, ieri, acesta fiind bănuit de săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și conducere mașina deși avea permisul suspendat.

„În fapt, la data de 31 octombrie a.c., în jurul orei 19:43, poliţiştii din Lugoj au fost sesizaţi cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar fi sustras din incinta unei societăţi comerciale de pe strada Timişorii din municipiul Lugoj, un laptop expus spre vânzare, cauzând un prejudiciu de 10.699 de lei”, a transmis IPJ Timiş.

Individul a fost depistat rapid în trafic, iar la data de 1 noiembrie bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Bărbatul este acuzat acum atât pentru pentru furt calificat, dar și pentru că s-a urcat la volan chiar dacă avea permisul suspendat.