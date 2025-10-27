- Publicitate -
Numerele câștigătoare la loto 6/49

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
numere loto

Duminică, 26 octombrie 2025, au avut loc tragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 23 octombrie, Loteria Română a acordat 22.852 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de duminică, 26 octombrie sunt:

Loto 6/49: 32, 18, 16, 21, 10, 35

Noroc: 6, 3, 9, 3, 8, 4, 3 Joker: 6, 12, 15, 22, 35 +16

Noroc Plus: 6, 1, 5, 8, 4, 9 Loto 5/40: 26, 10, 24, 35, 29, 17

Super Noroc: 4,6, 8, 8, 0, 3 La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 43,32 milioane de lei (peste 8,52 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,69 milioane de lei (peste 726.600 de euro).

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?



Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău



