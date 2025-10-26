Astăzi are loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Astăzi are loc sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională). Evenimentul este oficiat de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

La slujbă sunt așteptate aproximativ 10.000 de persoane, din care 2.500 de invitați vor fi în interiorul catedralei, iar alte 8.000 de persoane vor putea urmări slujba în curtea interioară a catedralei, adică pe esplanada din față.

În exteriorul ansamblului (gardului) Catedralei Naționale, vor fi montate ecrane pentru vizionarea slujbei.

Programul zilei de 26 ocrombrie 2025

7:30-10:00 – Săvârşirea Sfintei Liturghii, în Catedrala Națională, de către un sobor desemnat oficial, compus din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoţi delegaţi de eparhiile din Patriarhia Română şi 12 diaconi, deoarece la Sfinţirea Altarului Catedralei, în 25 noiembrie 2018, au slujit doar ierarhi din eparhii, nu şi preoţi;

10:15 – Sosirea la Catedrala Naţională a Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

10:30-12:30 – Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Națională săvârşită de cei doi Patriarhi, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi. La încheierea slujbei de Sfinţire a picturii se va citi Actul de sfinţire.

Restricții de trafic

Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției (ambele sensuri);

Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertății și Piața Arsenalului (ambele sensuri);

Bd. Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Regina Maria;

Bd. Națiunile Unite, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

Str. Izvor, între Bd. Națiunile Unite și Piața Arsenalului;

Str. B.P. Hașdeu, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

Str. Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor și Str. Dr. Pasteur;

Str. Dr. Alexandru Vitzu, între Str. Izvor și Str. Dr. Ion Ghiulamila;

Str. Mihail Cioranu, între Șos. Panduri și Calea 13 Septembrie;

Str. Ion Popescu-Gopo, între Piața Arsenalului și Str. Sirenelor;

Str. Uranus, între Calea 13 Septembrie și Str. Sabinelor.

Imagini din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului