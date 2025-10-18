Starea răniților din explozia din București

Trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite în explozia produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova din București.

Dintre răniții internați în spitalele din Capitală, doi au fost operați și mai mulți au suferit arsuri severe, potrivit Ministerului Sănătății și reprezentanțiilor Spitalului de Urgenţă Floreasca.

O persoană, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, aflată în stare critică și intubată, este transportată sâmbătă dimineață la o clinică din Austria.

Trei dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei sunt internate la Spitalul de Urgenţă Floreasca, iar două dintre ele au fost operate.

”Pacienţii sunt stabili. Cei doi care au fost operaţi se recuperează după intervenţia chirurgicală”, au transmis reprezentanţii unităţii sanitare, potrivit hotnews.ro.

Anterior, ministerul Sănătăţii a anunțat, vineri după-amiază, că la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti sunt internați:

Un bărbat de 68 de ani – operat de urgenţă şi supus unor investigaţii imagistice suplimentare şi sub monitorizare de specialitate;

O femeie de 58 de ani – fracturi la nivelul bazinului şi coloanei lombare; necesitând intervenţie chirurgicală;

Un bărbat de 86 de ani – fără leziuni post-traumatice; internat în secţia de chirurgie pentru monitorizare.

La spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” sunt internați doi pacienți, a mai precizat sursa citată.

Pacient pediatric – traumatism cranio-cerebral și plăgi suturate, fractură de claviculă; internat în secția de neurochirurgie, în supraveghere medico-chirurgicală.

Pacientă pediatrică – intubată și ventilată mecanic; se află în blocul operator din cadrul secției de neurochirurgie.

Șase pacienți sunt la Spitalul Universitar de Urgență București. Un pacient de 53 de ani – cu arsuri severe, staționar hemodinamic, intubat. În cazul acestuia s-a făcut solicitare oficială de transfer într-o unitate medicală de specialitate din străinătate. Alți patru pacienți de la acest spital au fost evaluați medical, fără a necesita internare.

La spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” au ajuns doi pacienți:

O pacientă, 78 de ani – arsuri pe o suprafață corporală de sub 15%; în prezent nu necesită transfer în străinătate, starea fiind stabilă și echilibrată.

Un pacient, 58 de ani – evaluat în Unitatea de Primiri Urgențe, a refuzat internarea pentru monitorizare.

Ministerul Sănătății a precizat că informațiile medicale, precum și cele operaționale, având în vedere caracterul unei situații de urgență, se pot modifica în orice moment, pe măsură ce apar noi date clinice.