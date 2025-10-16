Percheziții DNA la Spitalul Militar din București. Este vizată șefa instituției

Procurorii DNA au descins în această dimineață la Spitalul Militar din București. Cercetările sunt efectuate într-un dosar penal care vizează fapte de corupție în perioada 2020 – 2023.

„Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea de către cadre medicale militare, a unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, în perioada 2020 – 2023.

În cursul zilei de 16 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 19 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care una într-un birou aflat într-o instituție publică, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, se arată într-un comunicat de presă emis de parchet.

Potrivit hotnews.ro, faptele din dosar sunt de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale. Vizate de percheziții sunt peste 17 persoane.

Între ele se numără și Forentina Ioniță, directorul general al Spitalului Militar, și mai multe actuale și foste cadre militare.

Aceștia sunt suspectați că-și suplimentau veniturile prin plăți nelegale în proiecte europene, prin cumul de funcții și pontaje fictive.