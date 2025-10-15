- Publicitate -
Cadavru îngropat parțial într-o pădure din Sibiu. Doi suspecți arestați

Ștefan Vlăsceanu
masina politie
foto cu caracter ilustrativ

Un cadavru a fost descoperit îngropat parțial într-o zonă împădurită din județul Sibiu. Anchetatorii au reținut doi suspecți, un bărbat și o femeie, cu vârste de 53 respectiv 52 de ani. 

Cadavrul, parțial îngropat, a fost găsit pe 25 septembrie 2025, în urma unui apel la 112. Investigarea a relevat faptul că, pe 11 septembrie 2025, cei doi suspecți au lovit repetat bărbatul de 67 de ani, într-o baracă improvizată în care locuiau, potrivit g4media.ro.

În urma agresiunilor, victima a decedat, iar cadavrul a fost îngropat la aproximativ 200 de metri de baracă.

Procurorul a dispus reținerea celor doi suspecți pentru 24 de ore, iar ulterior a solicitat arestarea preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu a dispus arestarea preventivă a celor doi suspecți pentru o perioadă de 30 de zile.

