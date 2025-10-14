Banii de pe cardurile educaționale expiră. Până când pot fi cheltuiți

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragos Pâslaru, lansează un apel public cu privire la cheltuirea sumelor de bani destinate elevilor din mediile defavorizate.

Potrivit acestuia, 21 de milioane de lei, bani destinați achiziționării de rechizite și alte produse necesare frecventării grădiniței și școlii, sune necheltuite.

Sumele de bani sunt încărcate pe cardurile educaționale și, în cazul în care sumele nu vor fi cheltuite până la 31 octombrie, vor fi retrase.

„Mesaj către părinți, profesori și directorii de școli: Mai sunt 21 milioane lei de cheltuit de către elevii vulnerabili din toată țara. Banii expiră la finalul acestei luni (31 octombrie).

Sumele necheltuite vor fi pierdute. Sprijinul de 500 lei per elev vulnerabil poate fi folosit pentru rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte sau alte produse necesare pentru școală.

Este vorba de aproximativ 42.000 de beneficiari la nivel național. Banii sunt acordați din fonduri europene, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

Lansez un apel public către toate școlile, profesorii și părinții implicați: verificați cardurile și asigurați-vă că fiecare copil folosește banii până la 31 octombrie.

Fiecare leu necheltuit înseamnă o oportunitate pierdută pentru un copil care are nevoie de sprijin”, a transmis Dragoș Pîslaru printr-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Vă reamintim că termenul limită până la care aceste sume bani pot fi cheltuite a mai fost prelungit în vară.

De ajutorul de 500 de lei pentru rechizite pot beneficia, conform OUG: