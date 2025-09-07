 

Tarife și amenzi modificate pentru rovinietă și peaj

Roxana Tănase
Roxana Tănase

Data:

Tarifele pentru rovinietă și peaj, dar și cuantumul amenzilor contravenționale se vor modifica, din 8 septembrie. Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

CNAIR a anunțat utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, începând de luni, 08.09.2025, tarifele și cuantumul amenzilor contravenționale pentru rovinietă și peaj se modifică în conformitate cu OG 23/2025 pentru modificarea și completarea OG nr.15/2002.

„Tot în conformitate cu prevederile OG 23/2025 se modifică și tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vădu Oii.

Tarife pentru rovinietă

Astfel, tariful de utilizare a drumurilor naționale (rovinieta) va costa 3,5 euro TVA inclus, în timp ce pentru 10 zile va fi de 6 euro, TVA inclus.

Tariful pentru rovinietă valabil pentru 30 de zile va costa 9,5 euro (inclusiv TVA), iar pentru 60 de zile va fi de 15 euro (inclusiv TVA)

rovinieta

Amenzi mai mari pentru lipsa rovinietei

Cuantumul amenzilor contravenționale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile va crește din data de 8 septembrie.

Astfel, amenda minimă pentru lipsa rovinietei este de 500 de lei, în timp ce amenda maximă va fi de 1.000 de lei.

Pentru vehiculele care transportă marfă, cu masa (MTMA) mai mică sau egală cu 3,5 tone, amenda minimă este de 1.140 lei, iar cea maximă de 2.280 lei.

În cazul vehiculelor de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone, amenda minimă va fi de 3.800 de lei, iar cea maximă de 7.600 lei.

„De asemenea, amintim faptul că de la 1 septembrie 2025, prețul rovinietei s-a modificat pentru autoturisme, potrivit legii 141/2025, precum și cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei valabile, de la 500 lei (valoarea minimă) la 1.000 lei (valoarea maximă)”, a anunțat CNAIR”, a anunțat CNAIR, care a publicat tabelele cu amenzile și tarifele pentru utilizatorii drumurilor naționale.

amenzi

Cât va fi taxa pentru podurile peste Dunăre, între Fetești și Cernavodă

taxa pod

Amenzi pentru lipsa peajului

Taxă pentru podul peste Dunăre, între Giurgeni și Vadu Oii

taxa pod

