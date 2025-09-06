- Publicitate -
Restricții de circulație pe DN1 Ploiești – București, la Băneasa

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat noi restricții pe DN1 Ploiești – București. Măsura a fost dispusă pentru montarea stațiilor de monitorizare topografică pe pereții pasajului inferior Băneasa.

CNAIR a anunțat noi restricții pe banda marginală a DN1 Ploiești – București, în pasajul auto Bîneasa (km 7+345 și km. 8+000).

Măsura a fost dispusă, potrivit CNAIR, pentru montarea stațiilor de monitorizare topografică pe pereții pasajului inferior Băneasa.

Restricțiile se aplică în noaptea de sâmbătă spre duminica 06-07.09.2025, în intervalul orar 23:00 – 04:00, pe DN1, pe sensul de deplasare București – Otopeni.

„Informaţii suplimentare privind starea rețelei de drumuri naţionale și autostrăzi pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numarul de telefon 021/9360 sau accesând pe prima pagină în caseta din stânga www.cnadnr.ro”, a precizat CNAIR.

