Tristan Tate a anunțat că pleacă din România

Cu câteva ore mai devreme Tristan avusese mai multe postări pe X. Într-una dintre ele l-a susținut pe George Simion.

„George Simion este confortabil în frunte cu 20% din voturile reale numărate! Am încredere în sistemele UE 0%, așa că să nu sărbătorim încă, în caz că „cineva” găsește un camion plin de voturi pentru tipul rău” (nr „tipul rău” în accepțiunea lui Tristan Tate este Nicușor Dan).

Într-o altă postare, Tristan a făcut o referire la site-ul AEP întrebându-se dacă nu cumva „acest site este legal sau dacă este ca una dintre acele rulete animate de la cazinourile false”.

Alegerile vin și trec, dar oamenii și societatea rămân. Acest an electoral prelungit ne-a obosit, dar, în același timp, ne-a arătat cât de importantă...

Well Romania we had a good run.

Thanks for the pleasant memories.

🫡

— Tristan Tate (@TateTheTalisman) May 18, 2025