Ponta: Am inundat satele românești pentru a salva Belgradul

Lovitură de teatru în campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Candidatul independent Victor Ponta a declarat public că a obținut cetățenie sârbă pentru că a dispus inundarea unor sate românești de pe malul Dunării pentru a salva capitala Belgrad.

”Am făcut o chestie extraordinară”

Ponta a declarat în podcastul „Hai, live! cu Turcescu și Andronic” că în timpul inundațiilor din 2014, când era premier, a ordonat inundarea unor sate românești pentru a se evita inundarea capitalei Serbiei, Belgrad.

„Mi-au dat cetățenia sârbă fiindcă i-am ajutat cu o chestie extraordinară, pe care o s-o scriu în cartea mea de memorii. În timpul inundațiilor am dat eu ordin peste structurile românești să se deschidă barajul de la Porțile de Fier și în felul asta nu s-a inundat Belgradul. Ai noștri nu voiau să deschidă, fiindcă s-ar fi inundat partea românească. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede, n-ați aflat nimic voi, presa. Au fost sate în aval inundate” a declarat Ponta.

Ulterior, Ponta a revenit pe Facebook cu următorul mesaj:

”Eu sunt român și creștin! Viața oamenilor este cea mai importantă valoare! Iar pe omul aflat la nevoie trebuie să-l ajuți! Niciun român din România nu a fost în pericol, nicio gospodărie nu a fost grav afectată — însă am salvat sute, poate mii de vieți din Serbia, un popor vecin și iubitor de români! Dumnezeu știe când faci fapte bune! Și îi vede și pe păcătoșii care ar lăsa aproapele să moară înecat doar pentru a câștiga politic!”

Ciolacu îi cere lui Ponta retragerea din cursa prezidențială

Declarația lui Ponta a generat numeroase reacții în spațiul public. De exemplu, premierul Marcel Ciolacu i-a cerut să se retragă din cursa prezidențială.

„Când eșți prim-ministru sunt multe momente în care ești nevoit să iei decizii grele. Dar ele nu trebuie ascunse niciodată de propriii cetățeni. Să recunoșți senin – după ani de zile! – că ai fost de acord, în calitate de prim-ministru al României, să inunzi sate românești pentru a salva orașe străine și să te lauzi că, drept recompensă, ai primit cetățenia altui stat, e clar că joaca de-a suveranismul nu mai ține!

Orice scuză ai invoca, fiecare cetățean al acestei țări așteaptă de la un demnitar – fie el președinte, premier sau orice altceva, să-și apere propria țară și propriii cetățeni! În niciun caz nu te mai crede nimeni că eșți suveranist și că mori cu toți de gât pentru poporul și țara ta! Victor, ia măcar acum o decizie înțeleaptă! Retrage-te din cursă! Niciun pesedist nu îl vrea pe Nicușor Dan președinte! Răscumpăra-ți măcar în al doisprezecelea ceas imensa greșeală făcută atunci! Pune măcar acum România, cu adevărat, pe primul loc!”, a transmis Ciolacu.

Dinescu îi cere despăgubiri de un milion de euro

Printre cei păgubiți în urma decizie fostului premier s-a numărat și scriitorul Mircea Dinescu, așa cum a recunoscut chiar Ponta în același podcast.

”I-am chemat la doișpe noaptea, era într-o vineri noaptea, i-am chemat deci la Guvern pe toți, dimineață la cinci au fost jandarmii și ISU în satele românești de pe Clisură… Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci și de-aia și acum nu mă mai cheamă măcar la un ciolan… Că el întotdeauna e cu ciolanul. Dar i-am dat despăgubiri, i-am dat mai mult decât făcea coșmelia lui de la Cetate.”

Scriitorul Mircea Dinescu a declarat la Antena 3 că îl va da în jduecată pe Victor Ponta pentru că a provocat intenționat inundarea proprietății sale.

”Nu am primit niciodată nicio despăgubire, nici de la el, nici de la statul român. Cu această ocazie eu vreau să-i strâng pe oamenii din Comuna Rast, care le-a distrus casele, într-adevăr şi a distrus o comunitate de olteni acolo, şi care s-au mutat până la urmă, în Rastul nou, dar nu în case făcute de statul român, ci pe Gigi Brcali, el le-a făcut, nu Ponta. Deci guvernul nu a finanţat, nu a făcut nimic, Ponta nici atât.

Vreau să-l dau în judecată pe Ponta, o să-i chem şi pe oameni din Rast, o să-mi angajez un avocat să-i caute, să-l dăm în judecată, să cerem şi despăgubiri materiale şi morale, între altele

Aș cere despăgubiri morale de un milion de euro, pentru că e mincinos şi ticălos. În mod normal, ar trebui băgat şi la puşcărie puţin, e o chestie absolut de trădare naţională, ca să zic aşa”.

