Cauza valului de frig din România. Când se încălzește

Europa de Est a fost afectată în ultimele zile de o scădere bruscă a temperaturilor din cauza unui val de frig arctic. Fenomenul a afectat inclusiv România unde, în luna aprilie, au fost înregistrate minime de de până la -17 grade Celsius.

- Publicitate -

Episodul de frig va continua în această săptămână în sudul Europei, avertizează meteorologii, potrivit The Guardian.

Meteorologii de la Severe-Weather spun că acest episod este provocat de un complex de factori atmosferici.

Mai exact, valul de frig se datorează unei mari zone de presiune ridicată deasupra Mării Nordului, care a permis aerului rece să se deplaseze spre sud.

- Publicitate -

Prognozele meteo arată că pe parcursul săptămânii, frigul se va extinde, iar temperaturile vor fi cu 5-10 Celsius sub medie, afectând regiuni precum Rusia, Germania, Estonia, dar și sudul Italiei și Grecia. Regiunile montane vor avea maxime sub zero grade, cu posibile ninsori, potrivit hotnews.ro.

În contrast, vestul Europei va experimenta temperaturi cu 5 Celsius peste medie, iar Franța și Spania vor avea maxime în jurul valorii de 25 de grade C, iar maximele în Regatul Unit se vor situa în jurul valorii de 10 grade.

Vremea în România

Vremea va continua să fie rece în aproape toată țara, până joi, cu temperaturi scăzute, dar și cu ninsori în unele zone.

- Publicitate -

De vineri însă, „am putea avea chiar o încălzire spectaculoasă”, potrivit directorului de prognoză în cadrul ANM.

„Nu sunt temperaturi de luna aprilie, seamănă mai degrabă cu un sfârșit de iarnă, ținând cont de faptul că precipitațiile au toate formele, nu numai ninsoare, au și formă de aversă de ploaie”, a declarat directorul de prognoză în cadrul ANM, Florinela Georgescu, la Digi24.

Meteorologul a mai spus că, începând de vineri, „am putea avea chiar o încălzire spectaculoasă, judecând după faptul că dinspre Europa Centrală se va apropia rapid o masă de aer mult mai caldă”.

- Publicitate -

Marți dimineața la Ploiești, la ora 10.00, a fost raportată o temperatură de doar 3 grade Celsius, iar cea mai scăzută valoare, la aceeași oră, a fost la Vârful Omu, de -17 grade Celsius.