Vanghelie scapă de condamnarea de 11 ani

Fostul primar al Sectorului 5 a scăpat de condamnarea de 11 ani și 8 luni de închisoare primită la instanța de fond, în dosarul în care era acuzat de luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani, după ce Curtea de Apel București a dispus miercuri achitarea sau încetarea procesului penal ca urmare a prescrierii faptelor, anunță hotnews.ro.

- Publicitate -

Potrivit deciziei instanței, Vanghelie a fost achitat pentru abuz în serviciu și spălare de bani, iar pentru infracțiunea de luare de mită, judecătorii au constatat că faptele s-au prescris, fiind aplicate în acest sens deciziile Curții Constituționale și ale instanței supreme, care au avut ca efect închiderea a peste 10.000 de dosare penale.

„În baza art. 396 alin. 5 Cpp, raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cpp, achită pe inculpatul Vanghelie Marian Daniel, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, în formă continuată (52 de acte materiale săvârșite în perioada 2007-2012). În baza art. 396 alin. (1) și (6) Cpp, raportat la art.16 alin.(1) lit.f) Cpp, art. 154 alin.(1) lit. b) Cpp și art. 5 Cpp, cu referire la art.155 alin. (1) Cod penal, interpretat prin deciziile nr. 297/2018 și nr. 358/2022 ale Curții Constituționale a României și Decizia nr.67 din 25.10.2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal față de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale. În baza art.396 alineat 5 rap. la art. 16 lit. b) teza I cu aplicarea art. 4 Cod de procedură penală, dispune achitarea inculpatului Vanghelie Marian Daniel, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani”, se arată în hotărârea instanței, care este definitivă, conform Agerpres.

Zece ani de procese și 10 judecători

Marian Vanghelie a fost trimis în judecată în iulie 2015 de către DNA, sub acuzația că a primit mită de 30 de milioane de euro, iar procesul a durat aproape zece ani, perioadă în care în dosar s-au perindat zece judecători.

- Publicitate -

Vanghelie a beneficiat de decizia Curții Constituționale din mai 2022 privind prescrierea faptelor, dar și de hotărârile instanței supreme, care a stabilit mai întâi că decizia CCR se aplică retroactiv până în anul 2014, după care a dispus că, în cazul faptelor de corupție, termenul de prescripție curge nu de la data primirii mitei, ci de la data pretinderii acesteia.

De condamnări au scăpat și ceilalți inculpați din acest dosar, și anume Mircea-Sorin Niculae (vărul lui Vanghelie, care primise la instanța de fond 8 ani închisoare), omul de afaceri Marin Dumitru (4 ani închisoare cu executare) și Sorin Ștefan Ciocan (3 ani cu suspendare).

Instanța a respins acțiunea civilă formulată de Primăria Sectorului 5, însă judecătorii au dispus confiscarea specială a sumei de 13.731.094 lei de la Marian Vanghelie.