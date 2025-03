George Simion a șters filmarea în care incita la violențe

George Simion (AUR) a avut aseară un derapaj după ce Biroul Electoral Central a dispus invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu la prezidențiale.

- Publicitate -

El a declarat în timpul unui clip video postat pe conturile personale de pe rețelele de socializare că vinovații ”ar trebui jupuiți în piața publică”.

În urma acestei declarații, Parchetul General s-a sesizat din oficiu și a deschis un dosar penal in rem pentru instigare publică. Asta înseamnă că procurorii cercetează fapta, Simion neavând până acum o calitate în acest dosar.

„În fapt, s-a reținut că în seara zilei de 9 martie 2025, în contextul unui protest care a avut loc în București, președintele unui partid politic, care este, totodată, și deputat în Parlamentul României, a făcut o serie de declarații prin care a incitat la violență”, a transmis Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

- Publicitate -

Tot astăzi, Consiliul Național al Audiovizualului a emis mai multe decizii prin care a solicitat eliminarea mai multor clipuri video incitări la violenţă sau la ură, printre care se numără și cele ale liderului AUR.

Reacția lui Simion

„Este o încercare de a mă asocia pe mine, care nu am acolo şi e evident cine este responsabil pentru violenţe, să mă asocieze pe mine cu vreo formă de violenţă. CNA-ul, dacă are vreo solicitare, cred că acum o oră şi jumătate a solicitat să fie acel clip pus pe Facebook şi Tik Tok să fie şters, am aflat din presă, m-am conformat şi l-am şters eu, voluntar”, a spus Simion, potrivit digi24.ro.