Scandal monstru între Tudor Chirilă și Connect-R

Connect-R l-a acuzat pe Tudor Chirilă că din cauza lui a fost exclus la un concert caritabil organizat de Kiss FM în decembrie anul trecut. Solistul Vama i-a cerut dovezi.

- Publicitate -

”Acest om a venit ca un nebun cu filmulețul”

Connect-R a lansat acuzații dure la adresa lui Tudor Chirilă, într-un podcast. Rapperul a declarat că Tudor Chirilă a făcut presiuni pentru a nu mai cânta la concertul caritabil Magic Christmas, organizat de Kiss FM pe 2 decembrie 2024.

Acesta le-ar fi spus organizatorilor că nu va urca pe scenă cu cel care l-ar fi lăudat pe Călin Georgescu pe tik-tok după câștigarea primului tur al alegerilor prezidențiale, care au fost ulterior anulate de CCR.

„Kiss FM și Asociația Dăruiește Viața nu aveau nicio problemă. În schimb a apărut în peisaj un om, care cânta la acest eveniment. Am înțeles că acest om a venit ca un nebun cu filmulețul și a spus că dacă mai cânt eu la acel eveniment, el nu mai are ce discuta cu ei vreodată. Acest om se numește Tudor Chirilă. De la Tudor Chirilă a plecat. Mi-au spus oameni din interior. Nu am cum să nu-i cred”, a dezvăluit Connect-R în podcastul lui Gojira, potrivit libertatea.ro.

- Publicitate -

Tudor Chirilă a respins acuzațiile lui Connect-R

„Circulă un fake news grosolan promovat de artistul Connect-R, care susține că interzicerea participării sale la spectacolul Magic Christmas, organizat de radioul Magic FM, mi se datorează mie. Nu am nicio legătură cu acest conflict. Am participat pro bono în calitate de susținător al asociației Dăruiește Viața și îmi respect colegii de breaslă, indiferent de opiniile lor politice.

Nu am militat și nu aș milita vreodată pentru cenzurarea vreunui artist. Este împotriva principiilor mele. Îl invit pe Connect-R să probeze aceste afirmații. Altminteri nu face altceva decât să devină un distribuitor de calomnii, situație care nu cred că îi face cinste. De asemenea, invit organizatorii evenimentului să precizeze poziția lor vizavi de afirmațiile artistului Connect-R și de acuzațiile care mă privesc”, a fost mesajul postat de Tudor Chirilă pe contul său de Facebook.

La rândul său, rapperul a reacționat

„Tudore, nu-s aberații. Sunt informații de la un om din interior care a asistat la scena asta. E un om veridic, cu coloană vertebrală, care n-ar fi făcut asta în mod normal, dar i s-a părut o nedreptate. Aveam informația de atunci, dar eu n-am spus-o. N-am mai vrut să dezvolt toată treaba asta.

- Publicitate -

Mi-e silă de ping-ponguri de genul ăsta. Și eu am lucruri mai bune de făcut. Am fost întrebat, am răspuns. N-am nimic cu tine personal. Să fii sănătos. Partea proastă e că de la treaba asta făcută de radio cu concursul tău, s-a ajuns să se răzbune pe un copil de 11 ani. Care a venit să cânte un cântecel ulterior la radio și care n-a mai fost lăsat.

Eu în inima mea te-am iertat, și tu știi foarte bine că în momentul în care vei pune capul pe pernă, alaiul zgomotos al conștiinței tale îți va vorbi”, a spus Connect-R.