Actorul Marius Manole: ”Românii nu-și fac chip cioplit dintr-un diavol coborât pe pământ în chip de înger”

”La mulți ani, Romania!

Romanii sunt buni, sunt înțelepți. Da, e adevarat, vremurile uneori ne au ingenunchiat. Ne au invrajbit. Dar mereu in astfel de momente ne am tinut de mana si am mers mai departe cu fruntea sus. Mai puternici, mai buni, mai neînfricați.

Românii sunt credincioși. Nu-si fac chip cioplit dintr-un diavol coborât pe pământ în chip de înger.

Romanii vor sti sa aleaga intelept. Ne am ingropat parintii, copii, prietenii atunci in 89. Am devenit liberi. Libertate, libertate, libertate strigam tot intr un decembrie friguros. Libertate strigam si azi dupa 35 de ani. Avem o democrație care atarna de un fir de par. Haideti sa luptam pentru ea

La multi ani, romani!

Dincolo de toate si toti suntem

si ramanem un popor LIBER!!!”