Klaus Iohannis: „Dragi români, vă cer iertare. Știu că am făcut greșeli” [VIDEO]

Președintele Klaus Iohannis a susținut astăzi primul său discurs după primul tur al alegerilor prezidențiale. VIDEO la finalul textului. „Dragi români, stiu că am făcut greșeli (…), iar pe unii dintre dumneavoastră v-am dezamăgit. Vă cer iertare”, a spus Iohannis. Mandatul său ar trebui să se încheie pe 21 decembrie, dacă până atunci se va oficializa rezultatul alegerilor prezidențiale.

Discursul lui Klaus Iohannis:

Acum, la finalul celor două mandate de Președinte, vreau să vă mulțumesc, dragi români, din țară și de peste hotare! Știu că am făcut greșeli, unele alegeri în care am investit speranță și încredere nu au trecut testul timpului, iar pe unii dintre dumneavoastră v-am dezamăgit. Vă cer iertare pentru că, de-a lungul timpului, am luat decizii care v-au nemulțumit și pe care, cel mai probabil, nu le-am explicat suficient.

Timpul nu poate fi dat înapoi, dar vă asigur că la baza tuturor eforturilor și acțiunilor mele a stat un singur lucru: identificarea celor mai bune soluții pentru securitatea, bunăstarea și prosperitatea României și a cetățenilor săi.

Dragi români, Anul acesta a fost unul încărcat electoral. Urmează încă două runde de alegeri, parlamentare și prezidențiale, momente cruciale care vor defini, mai mult decât la alte scrutine din trecut, direcția în care va merge România în următorii ani. Rezultatele votului de acum o săptămână ne-au adus însă într-un nou moment de cumpănă.

Alegerile de mâine și cele care urmează nu vor fi numai despre politici și viziuni de stânga, dreapta sau centru. Nu votăm nici pentru a sancționa sau a recompensa pe cineva, ci votăm pentru a rămâne o țară a libertății și a deschiderii sau a ne prăbuși într-o izolare toxică și într-un trecut întunecat.

Ne aflăm în fața unei decizii existențiale și trebuie să alegem între, pe de o parte, democrația și valorile fundamentale care ne-au ghidat ca națiune europeană modernă și, pe de altă parte, izolaționismul, misticismul extremist și ura față de pluralismul occidental.

Alegerile parlamentare de mâine sunt extrem de importante întrucât președintele nou ales, oricât de bine intenționat este, nu poate desemna decât acel premier care va reuși să coaguleze o majoritate în Parlament. Iar modul în care va arăta această majoritate și, implicit, viitorul Guvern depinde direct de votul dumneavoastră de mâine. Știu că în urma evenimentelor din ultimele zile simțiți că vă pierdeți încrederea în instituțiile statului, în puterea și în legitimitatea votului, care reprezintă esența democrației.

De aceea, fac un apel la toate autoritățile implicate în gestionarea procesului electoral și în validarea scrutinelor să nu uite că, înainte de toate, este imperativ ca rezultatele electorale, oricare ar fi acestea, să se bucure de credibilitate și să reflecte în mod real opțiunea și voința cetățenilor.

Dragi români, fiecare vot contează și fiecare cetățean are un rol esențial în conturarea viitorului țării noastre. Alegem nu doar oameni care să ne reprezinte, ci și valorile și direcția în care vrem să mergem ca națiune. România trebuie să își consolideze orientarea sa indiscutabilă către valorile europene şi nord-atlantice. Este un parcurs pe care ni l-am asumat și pe care l-am obținut cu mari sacrificii, prin tranziţii dureroase.

Nu avem voie să uităm că votul este un drept pentru care semenii noștri au luptat, unii plătindu-l cu sânge, în urmă cu 35 de ani. Într-o eră în care vedem o creștere alarmantă a extremismului, a populismului și a dezinformării, este cu atât mai important să respingem ferm, prin vot în primul rând, discursul fals pacificator, care ascunde de fapt o viziune anti-europeană. Politicienii care îmbrățișează aceste abordări își doresc să dezbine, să creeze rupturi sociale și răni adânci, adică o societate aflată în totală opoziție cu cea care reușea în 1918 să înfăptuiască Marea Unire.

Nu există politicieni perfecți și nici personalități mesianice care să fie posesoarele unor soluții miraculoase pentru problemele cu care se confruntă cetățenii. Cei care pretind că le au vor produce, mai devreme sau mai târziu, deraierea României de la traseul său profund democratic. Iar asta înseamnă pentru noi toți mai puțină libertate, mai multă suferință, privațiuni și pierderea unor drepturi care acum sunt garantate.

Dragi români, Viitorul României depinde de fiecare dintre noi. România prosperă, unită și respectată în lume este posibilă doar dacă ne implicăm, dacă ne păstrăm solidaritatea și dacă muncim împreună pentru un bine comun. În această zi de sărbătoare națională, vă chem să rememorăm sacrificiile făcute de cei care au crezut în această țară. De cei care au crezut în România. Să ne amintim că suntem puternici doar când suntem uniți. Să lăsăm deoparte diferențele și să punem pe primul loc binele comun. Avem nevoie de unitate și de solidaritate pentru a merge mai departe.

Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o în toți acești ani, pentru sprijinul, pentru criticile și pentru răbdarea dumneavoastră. Dincolo de funcție, dincolo de responsabilitate, voi rămâne mereu un apărător al valorilor fundamentale care ne definesc ca popor.

Așa arată o națiune mare, așa arată o națiune puternică și a fost cea mai înaltă onoare și cea mai de preț demnitate să fiu Președintele României pentru două mandate! De 1 Decembrie, să celebrăm împreună România, cu certitudinea că viitorul țării noastre va fi unul pe măsura forței spiritului nostru național! La mulți ani, România! La mulți ani, români!

VIDEO