Cum poţi lua pensie anticipată. Stagiul de cotizare este obligatoriu, altfel vârsta nu va conta

Pensia anticipată parţial a fost eliminată complet de la 1 septembrie iar pentru cea anticipată este nevoie de realizarea stagiului contributiv.

Mariana Nicoleta Sălciuan, directorului Casei de Pensii Cluj, a explicat că pensia anticipată se poate acorda cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. Condiţia este ca persoanele care cer asta să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv.

Astfel, pentru o femeie născută în octombrie 1966 vârsta standard de pensionare conform anexei nr.5 din lege este de 62 ani și 11 luni, potrivit cluj24.ro.

Stagiul complet de cotizare contributiv este de 34 ani și 10 luni, iar cel minim de cotizare contributiv este de 15 ani.

“Prin urmare, aceasta persoană se poate înscrie la pensie anticipată în luna septembrie 2024, respectiv la 57 ani și 11 luni, cu condiția realizării stagiului complet de cotizare contributiv de 34 ani și 11 luni”, a precizat directorul Casei de Pensii Cluj.

Directorul Casei de Pensii Cluj a dat și exemplul unui unui bărbat născut în septembrie 1960.

Vârsta standard de pensionare în acest caz este de 65 ani.

Pentru această persoană, stagiul complet de cotizare contributiv conform anexei nr.5 din lege este de 35 ani.

Stagiul minim de cotizare contributiv pentru acest bărbat este de 15 ani.

Această persoană poate cere pensie anticipată în luna septembrie 2024 cu condiția realizării stagiului complet de cotizare contributiv de 35 ani.

Dacă însă persoana are vârsta necesară prevăzută de lege, dar nu are stagiului contributiv nu va avea dreptul la pensie anticipată.

“Astfel, dacă persoana are lucrat în grupa I de muncă 2 ani și are o reducere de 1 an a vârstei standard de pensionare, reducerea de 5 ani pentru pensia anticipată nu se cumulează cu reducerea de 1 an pentru grupa de muncă.

Sau în cazul unei femei care are un copil pe care la crescut până la vârsta de 16 ani, reducerea de 6 luni acordată în acest caz, potrivit noii legi, nu se cumulează cu reducerea de 5 ani pentru pensia anticipată”, a explicat Mariana Nicoleta Sălciuan.

Cuantumul pensiei anticipate se calculează prin scăderea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă, în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut în anexa nr. 5 a Legii 360 din 2023 şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare.

Astfel, pentru perioada de stagiu de cotizare realizată peste stagiul complet de cotizare contributiv de până la un an, se acordă un procent de diminuare pentru fiecare lună de anticipare de 0,40%:

între un an şi 2 ani procentul este de 0,35%

între 2 şi 3 ani procentul este de 0,30%

între 3 şi 4 ani – 0,25%

între 4 şi 5 ani – 0,20%.

Procentul maxim de penalizare al pensiei anticipate este de maxim 24%, față de până la 30% cât era în vechea lege .