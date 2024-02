Reacția lui Alex Velea după crima de la Padina: ”Am fost șocat!”

Un bărbat de 41 de ani din Târgovişte a fost înjunghiat mortal, în noaptea de sâmbătă, spre duminică, la hotelul Belmont din zona turistică Padina, din județul Dâmbovița.

Crima s-a petrecut în urma unor petreceri la care au participat mai multe vedete, precum Alex Velea, Antonia și Alina Eremia.

Din primele cercetări a rezultat că principalii suspecți, trei frați din clanul Fabian, cu vârste cuprinse între 19 și 32 de ani, l-au ucis pe bărbatul din Târgoviște, după ce acesta le-a cerut socoteală pentru glumele proaste pe care le făceau la adresa soției lui.

În filmările postate de suspecți în noaptea crimei, apare și Alex Velea, care a fost audiat ca martor de polițiști.

Acesta a postat un mesaj pe Instagram în care neagă orice implicare în tragedie.

”Salutare tuturor. Încerc să-mi revin din starea de şoc în urma tragediei petrecute aseară la un eveniment la care am participat şi eu alături de Antonia. Referitor la informaţiile apărute în presă doresc să vă informez că nu am avut nicio legătură cu nefericitul incident. Eu doar am socializat cu toată lumea cum fac de obicei prin prisma meseriei. În momentul în care s-a petrecut tragedia, eu eram în camera mea de hotel, dar am aflat ulterior şi am fost şocat. Urăsc violenţa şi altercaţiile de orice gen. Nu-mi vine să cred că o seară în care toată lumea se simţea bine s-a terminat aşa” a fost mesajul lui Velea.

La rândul său, Alina Eremia a reacționat tot pe Instagram:

”Din păcate, ce s-a întâmplat aseară este o tragedie. Condoleanțe familiei! Pentru că s-au făcut speculații pe acest subiect în ultimele 24 de ore, precizez: au fost două evenimente în aceeași locație. Eu am fost invitată, alături de prieteni apropiați, la evenimentul organizat de hotel, care s-a terminat în jurul orei 22. Am aflat ce s-a întâmplat la cel de-al doilea eveniment în această dimineață. Informația legată de prezența mea la audieri e falsă, nu am fost prezentă la evenimentul la care s-a întâmplat și nici nu am interacționat cu persoane implicate”.

Cei trei suspecți au fost reținuți de polițiști, în timp ce încercau să fugă și vor fi prezentați instanței cu propunerea de arestare preventivă.