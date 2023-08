Concluziile Poliției Ilfov despre cazul fetelor răpite de pe stradă

Poliţia Ilfov, care anunţa că a declanşat verificări în urma unei postări pe o reţea socială conform căreia persoane care circulă într-un autoturism negru acostează tinere, pe stradă, la Săftica, a finalizat ancheta, concluziile fiind că mesajul postat online conţinea date nereale. De altfel, persoana care a publicat mesajul a recunoscut că a minţit.

„În urma efectuării unui complex de verificări şi investigaţii, efectuate de către poliţiştii din Otopeni, cu privire la anumite persoane care se deplasează cu o maşină de culoare neagră şi care ar acosta persoane de sex feminin, în zona localităţii Săftica, a rezultat faptul că afirmaţiile presupuselor persoane vătămate, cât şi cele ale persoanei care a postat aspectele respective pe o reţea de socializare, sunt contrazise în totalitate de ansamblul probator administrat pentru clarificarea situaţiei de fapt şi de drept”, au anunţat, luni seară, reprezentanţii IPJ Ilfov.

Sursa citată precizează că atât fetele cu care poliţiştii au discutat, cât şi persoana care a scris şi publicat mesajul au recunoscut că au minţit. „În acelaşi context, subliniem şi faptul că persoanele respective au recunoscut că au prezentat aspecte nereale, faptele la care s-au referit neexistând în realitate”, se mai arată în informarea făcută publică de reprezentanţii Poliţiei judeţene Ilfov, potrivit digi24.ro.

Poliţia judeţeană Ilfov a anunţat, duminică după-amiază, că a deschis un dosar în cadrul căruia se fac verificări, după ce pe o reţea de socializare a fost postat un mesaj prin care o persoană susţinea că fete minore au fost acostate de persoane aflate într-un autovehicul.

Mesajul care a pus pe jar autoritățile

„Atenție!

Astăzi de dimineața în jurul orei 10, în Saftica pe strada Fermei, doi bărbați, intr-o mașina neagră au încercat să acosteze doua fete, în vârsta de 14 ani.

Una dintre fete a țipat în gura mare să fie lăsată în pace si indivizii au fugit. Unul dintre bărbați are barba, este brunet. De la geam nu am putut vedea foarte multe detalii. Fetele sunt speriate si nu vor sa mai iasă din casa. Rog cât mai multi sa distribuie postarea si dacă funcționează camerele de supraveghere, rog autoritatile sa ia măsuri.

După-amiaza aceștia au revenit pe strada Fermei. Mama fetițelor este si ea in stare de șoc. Rog parintii, dacă auziți de acești indivizi in Saftica sau Baloteşti sau dacă încearcă să acosteze tinere si copii, mergeți la poliție si depuneți plângere, luați nr de inmatriculare al autovehicului. Copiii noștri trebuie sa fie in siguranță.

Mulțumesc și rog adminii să aprobe postarea”, se arată în postările care s-au dovedit a fi false.