Cum a transformat Visuri la cheie o casă distrusă de incendiu într-un cămin pentru tinerii cu autism

Echipa Visuri la cheie a transformat o casă distrusă de incendiu într-un cămin pentru o mamă al cărui copil suferă de o formă rară de autism. Ce faci când știi că tu ai dat totul pentru a trăi în normalitate alături de un copil special?

Încă de când i s-a născut copilul, Liuba a știut că trebuie să lupte.

„Mi-am dat seama destul de repede, dar nu am realizat că această deosebire este legată de autism. Atunci când am citit diagnosticul în dicționar, am plâns”, declară Liuba, mama eroină, care nu a cedat niciodată să lupte pentru Alexandra, fiica ei care suferă de autism sever, dar care nu s-a dat niciodată bătută.

În ciuda faptului că au muncit ani de zile pentru a avea mica lor căsuță, care s-a transformat chiar într-un loc de întâlnire pentru tinerii cu autism, totul s-a năruit în urmă cu câteva luni, atunci când în a doua zi de Paște, casa Liubei a ars din cauza unui scurt circuit.

Liniștea și speranțele micii comunități care se strângea în curtea ei s-au spulberat într-o clipă. Ea și Alexandra au primit găzduire temporară în casa unui prieten.

Echipa Visuri la cheie le-a venit în ajutor și a transformat casa distrusă de incendiu într-un cămin primitor atât pentru Liuba și fata ei, cât și pentru alte familii aflate în aceeași situație. (sursa: Pro TV/Visuri la cheie)

FOTO: Cum arată casa Liubei după misiunea îndeplinită a echipei Visuri la cheie: