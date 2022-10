Ana Maria, elevă eminentă a unui liceu din Ploiești, se luptă cu sindromul Tourette – „boala care te face să înjuri”

Ana Maria Petrache este o adolescentă din Puchenii Mari, în vârstă de 17 ani. O elevă eminentă a Colegiului Național „Al. I. Cuza” din Ploiești, profil filologie, bilingv-engleză. A terminat clasa a X-a cu o medie aproape de 10. Până aici, nimic ieșit din comun. Numai că Ana, tânăra frumoasă, cu niște ochi verzi și pătrunzători, ascunde o dramă. Mai multe chiar. Fata a fost diagnosticată cu sindrom Tourette. O boală deloc ușor de dus, care constă într-o serie de mișcări și sunete incontrolabile cunoscute sub numele de ticuri. O afecțiune neurologică rară, ce se manifestă prin tendința de a rosti cuvinte obscene și de a repeta automat cuvinte sau zgomote auzite de la alții.

În 2015, Ana Maria a suferit o operație pe creier pentru extirparea unei tumori. Avea doar 10 ani. La nici 11 ani, fata a intrat în depresie. A vrut de două ori să își pună capăt zilelor.

„Fata asta are nevoie de terapie acum! Vă rog mult, când ieșiți din spital, căutați un psiholog bun. Copila are nevoie de consiliere!” Ana Maria avea atunci 13 ani și, în scurt timp, a început ședințele de psihoterapie.

„Am vrut să mă arunc în gol și să scap. E cea mai mare prostie”

„Mi se părea că sunt inutilă, că sunt o povară pentru părinți, că viața nu mai are niciun sens. Am vrut să mă arunc în gol să să scap, dar e cea mai mare prostie. Îmi asum tot ceea ce spun. Vreau ca și alți tineri să învețe din povestea mea. Să înțeleagă că viața e dată de Dumnezeu, e una singură, cu bune și cu rele și că, indiferent de căzături, trebuie să avem mereu puterea de a ne ridica și de a merge mai departe cu fruntea sus”, povestește Ana.

De Tourette, Ana nu va scăpa niciodată. Învață, însă, să trăiască cu acest sindrom

Niciun semn în discuția purtată cu ea că ar suferi de un sindrom atât de greu de dus. Îmi spune că datorită ședințelor de neurofeedback, starea i s-a mai ameliorat. De boală, însă, nu va scăpa niciodată.

„Era o dimineață de septembrie, anul trecut. Mă pregăteam să plec la școală. M-am trezit că mă lovesc în mod repetat cu pumnul în umăr. Mama m-a întrebat ce am. I-am spus că nu știu, așa îmi vine. Am trecut peste acest episod. A doua zi m-am trezit și m-am lovit din greșeală, am vrut să zic au, dar mi-a ieșit un at!”, povestește Ana Maria. „ Am rămas cu asta. Îl țip, de regulă”, spune ea, după care se aude un fluierat, urmat de „hello!”, alt tic pe care nu și-m poate stăpâni.

Adolescenta din Puchenii Mari a pus totul pe seama antidepresivelor pe care le lua. A consultat numeroși medici, a mers la nenumărate spitale de psihiatrie pentru a afla ce i se întâmplă. Cei de la Spitalul Obregia i-au spus, în urma investigațiilor, că suferă de o tulburare extrem de rară, numită sindrom Tourette.

Psihiatra fetei a sperat să fie vorba numai despre ticuri tranzitorii și a mai așteptat înainte de a da un diagnostic definitiv. În timp, ticurile au devenit tot mai complexe.

Colegii și profesorii au ajuns să mă înțeleagă. Ignoră atunci când mai rostesc cuvinte obscene

„Mă lovesc fără să realizez, iar la școală, în bancă, mă trezesc rostind cuvinte obscene sau înjurături. În română, dar și engleză. Niciun medic nu mi-a explicat de ce. Colegii mei s-au obișnuit și mă acceptă, profesorii ignoră aceste episoade, pentru că știu că sunt reacții involuntare. A fost o perioadă când nu mai voiam să merg la școală, am profitat mult de perioada cât am fost în online. Fizic nu rezistam toată ziua, mă obosea foarte mult, ticurile erau foarte agresive. Și mai deranjam și colegii fiindcă țipam. Acum, după 26 de ședințe de neurofeedback, mă pot stăpâni mai bine. Aveam izbucniri la 3 secunde, acum sunt mai rare. Când încercam să mă abțin, ticurile astea veneau sub formă de atac, adică și verbale și fizice, foarte multe, foarte agresive”, povestește prahoveanca.

„Înainte, credeam că înjurăturile sunt foarte comune în Tourette, dar nu sunt. Doar vreo 10% dintre noi înjură, iar eu intru în cei 10%”, spune, resemnată, prahoveanca.

Mama fetei, Simona Petrache, îi este alături fiicei sale aproape la tot pasul. E crucea pe care știe că o are de dus, dar luptă din răsputeri pentru ca al ei copil să fie bine.

„Dorința Anei este să ajute și alte persoane diagnosticate cu Tourette. Să știe că nu sunt singure. În cazul ei, orice stare de stres le accentuează, devine agitată. De fapt, orice sentiment mai puternic îi declanșează vorbe necontrolate. Se și mișcă și se lovește pe unde nimerește, cu pumnul, uneori punându-se în pericol. Suntem acolo, lângă ea. Simte când vine un atac, cu ceva timp înainte. Și spune: vine, vine. Și-atunci suntem atenți, o ajutăm cum putem”, povestește Simona, mama tinerei.

Lheya, cățelușa Anei, îi ameliorează starea

O veste îmbucurătoare este că, atunci când mângâie un animal, ticurile Anei sunt mai puțin agresive. Le are, dar nu se mai lovește, mângâie animăluțul. Iar Lheya, femelă bichon a familiei constituie o adevărată terapie pentru tânără.

Sindromul Tourette se poate moșteni de la părinți. Cauzele bolii nu sunt complet cunoscute, dar pentru specialiști este evident faptul că moștenirea genetică joacă un rol important. În cazul tinerei prahovence, nimeni din familie nu a fost diagnosticat cu această afecțiune. Așadar, factorul emoțional, stresul la care a fost supusă, din spusele medicilor, poate fi cauza pentru care Ana Maria a dobândit Tourette.

„Terapia mea e Ana”, spune mama fetei, Simona Petrache

Părinții Anei fac eforturi pentru ca fata lor să urmeze tratamentul. Aceste ședințe de neurofeedback pentru care plătesc 2500 de lei (costul a 20 de sesiuni). Tânăra ar avea nevoie de 60 de ședințe pentru ca starea ei de sănătate să cunoască adevărate progrese. E greu, însă, din salariul de vânzătoare la magazinul din sat al mamei și pensia de handicap a soțului ei, nevăzător.

Dar, povestește Simona Petrache, „terapia mea e ea. În zilele în care Ana e mai bine, și eu sunt mai bine. În zilele în care e mai rău, sunt și eu mai rău”.

Într-o bună zi, Ana Maria și-ar dori să devină medic veterinar. Speră ca Dumnezeu să o ajute în lupta cu această boală perfidă. Nu ar vrea nicio secundă ca, din cauza incapacității de a se controla, să pună în pericol viața unor necuvântătoare. Își pune toate speranțele în doctori și în evoluția medicinei, dar și în Cel de Sus.