Posturi vacante în spitale din Prahova. Angajări la Județean

Mai multe spitale din Prahova au scos la concurs posturi vacante de medici și asistenți medicali. Spitalul Județean de Urgență Ploiești caută medic primar, consilier juridic, dar și asistent medical de farmacie.

Post vacant la Spitalul Municipal Câmpina

Spitalul Municipal Câmpina organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant pe perioadă nedeterminată, de medic specialist – specialitatea urologie.

Posturi vacante la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești scoate la concurs, următoarele posturi vacante:

1 post cu normă întreagă pe durată nedeterminată, de Consilier juridic II – studii superioare – în cadrul Serviciului Achizitii publice si contractare;

1 post vacant de asistent medical de farmacie – debutant cu studii superioare, cu normă întreagă, funcție de execuție – în cadrul Farmaciei cu circuit inchis II (Str.Mihai Bravu nr.116 ) cu oficine cu circuit inchis la sediile din Str.Buna Vestire nr.1-3 si Str.Romana nr.116.

1 post vacant cu normă ȋntreagă de medic primar confirmat în specialitatea nefrologie în cadrul Centrului de Hemodializă;

Post vacant la Spitalul de Psihiatrie Voila

Spitalul de Psihiatrie Voila, cu sediul în Câmpina, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui (1) post vacant unic de arhivar I cu studii medii, din cadrul Biroului Administrativ al Serviciului A.A.I.T.T.

Posturi vacante la Spitalul Orășenesc Urlați

1 post unic medic specialist Medicină Internă, Secția Medicină internă perioadă nedeterminată, normă intreagă,

1 post unic medic specialist Cardiologie, Ambulatoriu integrat, perioadă nedeterminată, normă intreagă,

1 post unic medic specialist Specialitatea Pediatrie ,perioada nedeterminata,norma intreaga,

1 post unic medic specialist Radiologie si Imagistica medicala, Ambulatoriu integrat, perioada nedeterminata, norma intreaga.

1 post unic medic specialist A.T.I Laborator Radiologie si Imagistica medicala , Ambulatoriu integrat,perioada nedeterminata,norma intreaga

1 post unic medic specialist Medicină Internă, Secția Medicină internă perioadă nedeterminată,normă intreagă,

1 post unic medic specialist Cardiologie, Ambulatoriu integrat, perioadă nedeterminată, normă intreagă

1 post unic medic specialist Radiologie si Imagistica medicala, Ambulatoriu integrat, perioada nedeterminata, norma intreaga.

1 post unic medic specialist Specialitatea Pediatrie ,perioada nedeterminata,norma intreaga,

1 post unic medic specialist A.T.I. Laborator Radiologie si Imagistica medicala , Ambulatoriu integrat,perioada nedeterminata,norma intreaga1 post unic contractual vacant de asistent medical generalist, studii (P.L) durată nedeterminată, normă intreagă.-Ambulatoriu integrat-Cabinet O.R.L

Posturi vacante la Spitalul Orășenesc Sf. Filofteia Mizil

un post de medic primar în specialitatea Medicină Internă

un post de medic specialist în specialitatea Medicină Internă

un post de medic specialist în specialitatea Radiologie

un post de medic specialist în specialitatea Pediatrie

un post de medic specialist în specialitatea dermatovenerologie;

un post de medic specialist în specialitatea psihiatrie;

un post de medic specialist în specialitatea neurologie;

un post de medic specialist în specialitatea endocrinologie;

un post de medic specialist în specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

un post de medic specialist în specialitatea gastroenterologie

Post vacant la Sinaia

Primăria Sinaia organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist în cadrul Cabinetului medical școlar al Colegiului Mihail Cantacuzino Sinaia – 1 post