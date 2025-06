De ce nu sunt de acord să plătesc bilet de avion cu bagaj

Se vehiculează în spațiul public, tot mai des în ultima vreme, varianta de a fi inclus, în prețul biletului de avion, și un bagaj standard. Ceea ce ar însemna că, indiferent dacă vrei sau nu, chiar și pentru o deplasare de weekend, ar trebui să plătești o taxă de bagaj… pentru ceilalți pasageri.

Motivarea unei astfel de propuneri a fost cea că politica de bagaje a companiilor aeriene „scoate bani suplimentari” din buzunarele pasagerilor. Mai ales din buzunarele celor care, la poarta de îmbarcare, constată că au un bagaj peste limitele admise.

O astfel de măsură, de includere a taxei de bagaj în prețul standard al biletului de avion, consider că nu ar fi corectă. Dacă eu plec, de exemplu, până la Veneția sâmbătă și mă întorc duminică, de ce să plătesc la bagajul celorlalți pasageri?

De câte ori am plecat, am verificat cu atenție dimensiunile bagajelor gratuite. Nu am avut niciodată probleme, indiferent de compania cu care am zburat. Când am considerat că avem nevoie de bagaj mai mare, am achiziționat, în cadrul rezervării, un singur bilet tip „priority”, care includea un bagaj mare de cabină pe care l-am folosit toți.

Deci, pentru ce să plătesc pentru două, trei, sau chiar patru bagaje, dacă nu am nevoie de ele?!?!? Este stupid!

Plătesc pentru un bilet de avion, dus-întors, pentru o destinație europeană, în medie, cam 50 de euro. Odată cu includerea unei taxe de bagaj, aș ajunge să plătesc cel puțin 70-80 de euro pentru același bilet. Dacă nu chiar mai mult…

Mi se pare discriminatoriu pentru cei care sunt obișnuiți să călătorească des, „light”, și care nu au nevoie de zeci de haine și pantofi de schimb într-un city-break. Un ghiozdan cu dimensiunile de 40x30x20 (și chiar 40x25x20) este suficient pentru foarte mulți care călătoresc des, pentru o escapadă de două, trei, sau chiar patru zile. Dacă am nevoie de bagaj suplimentar, îl achiziționez separat. Este atât de simplu!

Prefer bilete de avion fără taxă de bagaj pentru că nu doresc să plătesc pentru bagajele altora. Oricum, chiar dacă plătesc taxă de bagaj, nu îmi voi lua bagaj mare pentru trei sau patru zile. De ce? Pentru că e aiurea să car în plus ce n-am nevoie.

Sper ca taxele pentru biletele de avion să rămână aceleași. O nouă taxă, după scumpirile din ultima perioadă, chiar ar fi nefericită, atât pentru pasageri, cât și pentru companiile aeriene la consumul de combustibil. Cu cât avionul câtărește mai mult, cu atât consumul este mai mare… Cred că este clar pentru toată lumea.