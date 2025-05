Concursul „Vocea Prahovei” are loc mâine, la Ploiești

Miercuri, 28 mai 2025, la Sala Europa a Palatului Administrativ, are loc cea de-a IX-a ediție a Festivalului-concurs, „Vocea Prahovei”. Cu începere de la ora 16:00, festivalul reunește copii și adolescenți din toată țara, care își vor etala calitățile vocale în fața unui public numeros, ca de obicei.

Coordonat de Raluca Ocneanu, concursul se desfășoară la două categorii de vârstă: 10-14 ani și 15-19 ani. În urma preselecției, care a avut loc pe 22 mai, pe scena festivalului vor fi prezenți copii și tineri din București, Iași, Braşov, Vrancea, Craiova, Tulcea, Constanța și, bineînțeles, Prahova.

An de an, festivalul și-a câștigat notorietatea, printre câștigătorii acestuia numărându-se inclusiv Carina Veghiu, cea care a câștigat Trofeul festivalului la cea de-a VI-a ediție, devenind de atunci un nume cu rezonanță pe scena muzicii românești. Ea a fost și finalistă a concursului „Românii au talent”.

Anul acesta, recitalul de final va fi susținut de Alexandra Ciobotaru, cea care a fost câştigătoarea Trofeului „Vocea Prahovei” la ediţia a VIII-a.

„Festivalul – concurs național de muzică ușoară pentru copii și tineri „VOCEA PRAHOVEI” ediția a IX-a, își propune să ofere oportunități de afirmare și exprimare artistică pentru tinerii interpreți, să dezvolte un mediu concurențial dinamic, să valorifice potențialul artistic al tinerei generații”, au transmis reprezentanții Centrului Județean de Cultură Prahova „Acad. Eugen Simion”.

Astfel, toți ploieștenii iubitori de muzică și de frumos, sunt așteptați la Sala Europa a Palatului Administrativ, la Festivalul-concurs „Vocea Prahovei”. Intrarea este liberă.