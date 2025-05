Egipt pe cont propriu. Cât te costă și ce ciudățenii sunt

„Egipt pe cont propriu” este o sintagmă care, pentru mulți, nu încape în discuție. De ce? Pentru că este considerată o „zonă periculoasă”. În fapt, este la fel de „periculoasă” și dacă mergi cu agenția, și dacă mergi de capul tău… dar cu cap 😉.

În primul rând, trebuie să te setezi, încă de la plecare, că nu are nicio legătură cu viața de aici, din Europa. Trebuie să fii dispus să vezi partea urâtă și murdară a orașelor Cairo și Giza pentru a putea vedea frumusețea vestigiilor istorice ale lumii. Și, mai mult decât atât, trebuie să ai puterea să negociezi… aproape orice.

Pentru turiști „Egipt” înseamnă, în primul rând, resorturile all inclusive din Hurghada și Sharm el Sheik și circuitele, care cuprind și piramidele, la Cairo. Plus o croazieră pe Nil. Dar Egiptul e mult mai mult decât atât, și poate fi văzut pe cont propriu la bani mult mai ok decât cu o agenție. Și senzația este alta… cu totul alta. Mult mai ușor se pun de acord patru oameni într-un grup, decât 40. Nu-i așa? Dar să vedem ce este de făcut…

Transportul până la Cairo

Pentru că scopul principal al excursiei noastre a fost vizitarea piramidelor de pe platoul din Giza și masca lui Tutankhamon, destinația a fost, clar, „Cairo”. Cum ajungi la Cairo de la București, fără să dai 280 de euro de persoană cu Tarom? Foarte simplu, cu Wizz Air.

De la București Băneaza, iei „Wizz-ul” până la Budapesta (154 de lei dus-întors) și apoi, de la Budapesta, iei tot „Wizz-ul” până la Cairo, noul aeroport Sphinx (cam 300 de lei de persoană dus-întors, bilete luate cu 8 luni înainte). Totalul de persoană ar fi nici 100 de euro.

Da, se adaugă Budapesta la astea, dar un apartament acolo este cam 100 de euro pe noapte, pentru patru persoane. Două nopți: una la dus, una la întors, înseamnă 200 de euro.

Total, de cuplu, ar ieși la 400 de euro, transport și cazare intermediară în Budapesta, față de 560 de euro, cel puțin, avionul direct București – Cairo. Și mai vezi și Budapesta în banii ăștia… 😊)

Ce faci cu restul de 160 de euro (care, în opinia multora, nu sunt mulți)? Păi din ei plătești patru nopți de cazare, cu mic dejun, în Giza, transportul cu șofer privat de la aeroport la cazare, plus un tur cu șofer și ghid privat la piramide, pentru două persoane!!! Pentru că în Egipt totul este „ieftin” pentru europeni.

