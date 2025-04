#doarlaafi. Fiecare zi la AFI Ploiești este o ocazie de a descoperi surprize și experiențe unice. Vino să te bucuri de shopping, relaxare și evenimente speciale #doarlaafi!

- Publicitate -

De ce e AFI Ploiești unic?

AFI Ploiești aduce în același loc branduri exclusive, experiențe de shopping deosebite și restaurante care transformă fiecare masă într-o aventură culinară. Te așteptăm la cumpărături în magazinele pe care le găsești #doarlaafi: JD Sports, Numero Uno, ETIC, US Polo, Mango, Musette, Suvari, Cărturești, Samsonite, Young Rich, Made by Society, Yves Rocher, Gerovital, Pupa, Xpert Beauty, Viorica, Cupio, Magazin Certificat Lego.

După cumpărături te așteptăm pentru un boost de energie la Burger King, Popeyes, Yumm, Ted’s Coffee, Jay Bubble Tea sau Pizza Bonita, iar un abonament la World Class te va ajuta să rămâi mereu în formă!

Aprilie-mai – branduri noi, experiențe noi #doarlaafi!

ETIC – un stil atemporal, completat perfect de calitatea materialelor și de atenția sporită acordată fiecărui detaliu și cusături.

un stil atemporal, completat perfect de calitatea materialelor și de atenția sporită acordată fiecărui detaliu și cusături. Cafeneaua Carrefour – 5 to go – vă invită la cafea și povești autentice.

– vă invită la cafea și povești autentice. Nails Up – o selecție premium de ojă semipermanentă, geluri UV, baze și topcoat-uri, alături de consumabile pentru manichiură.

o selecție premium de ojă semipermanentă, geluri UV, baze și topcoat-uri, alături de consumabile pentru manichiură. Kung Fu King – o experiență gastronomică asiatică autentică, ideală pentru pasionații de preparate exotice!

Half Price – un magazin cu branduri renumite la prețuri mereu reduse!

AFI School Card – Shopping cu beneficii pentru elevi, studenti și profesori!

Ești elev, student sau profesor? Programul AFI School Card îți aduce oferte speciale și reduceri exclusive la cafenelele și restaurantele tale preferate. Află detalii pe www.afi-ploiesti.ro/afi-school-card.

Administrație Cum rămâne cu disponibilizările propuse la Primăria Ploiești Subiectul legat de reducerea cheltuielilor de funcționare a bântuit Primăria Ploiești până la aprobarea bugetului local. Aparent, peste propunere s-a așternut tăcerea. Gurile rele...

- Publicitate -

#doarlaafi de Paște – Cumpărături cu premii surpriză!

În perioada 14-18 aprilie, intervalul orar 17:00-19:00, te așteptăm pe pasarela centrală! Dacă faci cumpărături de minimum 200 de lei, primești un premiu surpriză de la unul dintre partenerii noștri: Numero Uno, Yves Rocher, ETIC, Magazin Certificat Lego, Cofetăria Le BonBon.

Despre AFI Ploiești

Inaugurat în 2013, AFI Ploiești are o suprafaţă totală închiriabilă de 34.000 mp, disponibilă pe două nivele. Centrul comercial pune la dispoziția clienților săi numeroase branduri internaționale de fashion & accesorii, beauty, home & deco, un food court divers, dar și o zonă importantă de entertainment, care cuprinde numeroase oportunități de petrecere a timpului liber.

AFI Ploiești este deținut de AFI Europe, parte din AFI Properties, alături de AFI Cotroceni, AFI Brașov, AFI Arad și AFI City. AFI Properties este o companie lider în domeniul dezvoltării, managementului și investițiilor imobiliare, care operează în Europa Centrală și de Est. (P)